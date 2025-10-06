性的人身売買などで逮捕され、売春に関与した罪で有罪となったショーン・コムズに、禁錮4年2ヵ月の判決が言い渡された。コムズは直ちに控訴するものとみられる。【写真】「ショーン・コムズ」フォトギャラリーVarietyによると、連邦検察の求刑11年に対し、ニューヨークの連邦地裁は現地時間10月3日、懲役50ヵ月と罰金50万ドル、保護観察5年間の判決が言い渡されたそう。コムズは昨年9月に逮捕されて以来、12カ月にわたって拘留