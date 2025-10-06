櫻坂46の13thシングル「Unhappy birthday構文」（10月29日発売）のフォーメーションが5日放送の『そこ曲がったら、櫻坂？』（テレビ東京）で発表された。【写真】櫻坂46松田里奈・遠藤理子に聞く、10thシングルまでの成長「もう泣きません」卒業の上村莉菜・齋藤冬優花への思いもフォーメーションは以下の通り。（3列目左から）遠藤理子、松田里奈、大園玲、村山美羽、石森璃花、向井純葉（2列目左から）的野美青、藤吉夏鈴