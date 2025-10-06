山善は、清潔な蒸気で加湿できるスチーム式加湿器「SteamCubeシリーズ」より、デザイン性と機能性を兼ね備えた「キューブ型スチーム式加湿器」を、2025年9月末に発売しました。カラーはホワイトとブラックの2色。実売価格は1万2800円（税込）。 「キューブ型スチーム式加湿器」 記事のポイント インテリアになじむスタイリッシュなキューブ形状のスチーム式加湿器。オレンジの光で蒸気を照らす「ムードランプ」機能を備え