アレフ（北海道札幌市）のハンバーグレストラン 「びっくりドンキー」が、北海道ソフトクリームとサツマイモをかけ合わせた新商品「さつまいもデザート」4種を10月8日から期間限定で販売します。「さつまいもデザート」4種は、「おいもパフェ」（690円、以下、税込み）、「おいもサンデー」（490円）、「フライドスイートポテト」（690円）、「ジョッキパフェ（おいも）」（1590円）がラインアップ。「おいもパフェ」はホクホク