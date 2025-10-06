食の雑誌「dancyu」の元編集長・植野広生さんが求め続ける、ずっと食べ続けたい“日本一ふつうで美味しい”レシピ。植野さんが紹介するのは「あめ色玉ねぎとアンチョビのパスタ」。西武池袋線・石神井公園駅近くの野菜イタリアン「久保田食堂」を訪れ、玉ねぎの甘みとアンチョビの塩気が重なり合い、深いうまみを引き出す看板料理を紹介。息子とともに二人三脚で店を切り盛りし、親子で声を掛け合いながらの温かな空間づくりにも迫