なぜ中国企業が日本の火葬場の経営に参画しようとするのか。元警視庁公安部外事課の勝丸円覚さんは「単に値上げして儲けるためだけではない。諜報活動の一環として故人の情報などを狙っている可能性が高く、安全保障の観点で極めて深刻な問題だ」という――。（第1回）※本稿は、勝丸円覚『スパイは日本の「何を」狙っているのか』（青春出版社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／AlexSecret※写真はイメージです -