三島市の畑で柿を3個盗み車で逃走しようとした教諭の男（63）が、畑の所有者の男性に接触しけがをさせたとして強盗傷害の疑いで緊急逮捕されました。男は警察の調べに対し曖昧な供述を繰り返しているということです。警察によりますと男は6日午前7時ごろ、三島市内の柿畑で柿3個を盗んだ上、車で逃走しようとしたところ呼び止めた畑所有者の男性（57）にぶつかり、けがをさせた疑いがもたれています。逃走を阻止しようとし車と接触