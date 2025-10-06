東急田園都市線の列車衝突事故で、先ほど国の運輸安全委員会は、「6日中の調査終了は難しい」と明らかにしました。【映像】事故現場付近の様子5日午後11時すぎに東急田園都市線の回送列車と普通列車が衝突し、回送列車が脱線した事故で、国の運輸安全委員会は、現場に事故調査官を派遣し、午前11時頃から調査を始めました。車両の状態や脱線場所、車両の損傷などを中心に確認を進めています。調査は一時中断していますが、こ