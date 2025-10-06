海軍力を全面的に拡大・成長させる考えを強調しました。北朝鮮メディアは、平壌（ピョンヤン）で開幕した最新兵器展示会の視察の一環として、金正恩（キム・ジョンウン）総書記が5日、新型駆逐艦を視察したと伝えました。新型駆逐艦は4月に進水した5000トン級の「崔賢（チェ・ヒョン）」号で、金総書記は「海軍の強い実力は、敵の挑発を徹底的に抑止するよう行使されなければならない」と述べ、海軍を全面的に強化していく考えを強