おととい行われた自民党総裁選で、最有力といわれていた小泉進次觔氏を破り、女性初の総裁となった高市早苗氏。1961年生まれで現在64歳。総理大臣に指名されれば、憲政史上初の女性総理となります。35年前、高市氏はフジテレビの朝の情報番組でキャスターをしていました。当時の映像には、「11月6日火曜日です。今日も元気で愛してますか。高市早苗です」と笑顔で話す未来の総裁の姿が記録されていました。また番組内では、