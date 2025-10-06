任期満了に伴い、12年ぶりに行われた加賀市長選挙は５日、新人の山田利明さんが現職に6500票余りの大差で初当選を果たしました。一夜明け、山田さんは有権者の票の重みを感じながら、市民のための政治を行いたいと決意を新たにしました。山田利明さん「自分の感極まった顔というか…興奮のピークの顔ですよね。こんな顔してるんかなと思って」加賀市長選挙を制した市の元教育長で新人の山田利明さん。「CHANGE かが」をスローガン