おやつカンパニーは、秋の夜長の家飲みにもぴったりな「ベビースターラーメンおつまみ」シリーズの期間限定フレーバーとして、「ベビースターラーメンおつまみ（旨み広がる濃厚チーズ味）」を10月6日から全国のコンビニエンスストアで、「ベビースターラーメンおつまみ（チーズ味）6袋入」を10月20日から全国のスーパーマーケットで発売する。ベビースターラーメン発売から40年後の1999年、ベビースターラーメンとビールを一緒に買