国立工芸館が金沢市に移転してから5年になるのを記念して、イギリスを代表する陶芸家ルーシー・リーの作品を集めた展覧会が開かれています。大きく開いた口と、全体を支える小さな高台が絶妙なバランスを保っています。こちらの「ブロンズ釉花器」は、1980年頃に制作された貴重な作品です。イギリスを代表する陶芸家、ルーシー・リーの作品を集めた展覧会が今、金沢市の国立工芸館で開かれています。国立工芸館・宮川典子研究員「