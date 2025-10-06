滋賀県で開かれている国民スポーツ大会の陸上競技・少年男子100メートルで、おととい、星稜高校2年の清水空跳選手が2連覇を達成、今シーズン、陸上界を席巻した清水選手、今後も更なる飛躍が期待されます。国民スポーツ大会の陸上競技、高校2年と3年の選手が出場する少年男子A100メートルの決勝。雨が降る悪コンディションの中でもその強さを発揮します。清水空跳選手「応援して下さる皆さんのパワーを元気玉として皆さんのパワー