自民党の新しい総裁に高市早苗氏が選ばれた。近く招集される臨時国会で首相に選出される見通しだ。日本工業大学大学院技術経営研究科の田中道昭教授は「高市早苗氏が掲げる政策の最大の特徴は、右派イデオロギーと左派的経済運営という、本来は相容れない二つの軸を大胆に同居させた点にある」という――。※10月中旬に招集される臨時国会で高市氏が首相に選出される公算が大きいことから、本稿では「高市早苗首相」という表現を使