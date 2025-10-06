「このたびはお騒がせして、申し訳ございませんでした……」【写真】店舗の判断で顔を隠したか、リチャードの顔面に貼られた「値札」10月6日の午後2時過ぎ、警視庁三田署から釈放された『Aぇ！group』草間リチャード敬太（29）は、待ち構えた報道陣に深々と頭を下げた。目に浮かべた涙は何かを訴えたかったのかーー。2024年5月にデビューした、STARTO ENTERTAINMENT所属の5人組グループ『Aぇ！group』。アフリカ系アメリカ人を