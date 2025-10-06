守護神として貢献している佐々木は「最も信頼できるリリーフ」と評価を受けている(C)Getty Images再現性の高い、堂々たる投球に米球界内での声価も高まっている。ドジャースの佐々木朗希だ。春先の5月に右肩を痛め、マイナーでの調整の日々が続いた佐々木は、レギュラーシーズンの終盤になった9月に再昇格。中継ぎに配置転換され、圧倒的な結果を出すことが求められた。【動画】最後も100マイル！佐々木朗希のプロ初セーブの瞬