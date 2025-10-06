子どもの言語発達に関して悩む親は少なくない。健診で「様子を見ましょう」と言われたら、本当に様子見でいいのか。言語障害学博士の田中裕美子氏は「ことばの遅れが見られる『レイトトーカー』なのか、今後言語発達障害になるリスクが大きいのか、評価してもらったほうがよい」という--。※本稿は、田中裕美子（編著）、遠藤俊介・金屋麻衣（著）『ことばの遅れがある子どもレイトトーカー（LT）の理解と支援』（学苑社）の一部