2025年10月6日よりTOKYO MX他にてアニメの放送が開始される、シーモアコミックスの人気作品『デブとラブと過ちと！』。2022年のテレビドラマ化に続き、自己肯定感MAXな超ポジティブ女子・夢子が今度はアニメで大活躍!?原作漫画もアニメもさらに楽しめる、著者・ままかり先生のインタビューをお届けします。シーモアコミックス『デブとラブと過ちと！』(C) ままかり/シーモアコミックス○10月6日よりアニメ化! 『デブとラブと過ちと