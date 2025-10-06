11人組グローバルボーイズグループ・INIが、10月31日に公開される初のドキュメンタリー映画「INI THE MOVIE『I Need I』」の主題歌「君がいたから」のミュージックビデオ（MV）を6日午後6時に公開した。【動画】グループヒストリーや絆を感じるMV「君がいたから」は、メンバーの池崎理人（※崎＝たつさき）、尾崎匠海、後藤威尊、佐野雄大、高塚大夢（※高＝はしごだか）、藤牧京介の6人で作詞を手がけた。これまでのグループ