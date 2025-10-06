賃貸物件の部屋探しで失敗しないためにはどうすればいいのか。後悔を減らす画期的なサービスを始めた不動産情報サイト事業者を、ライターの薗部雄一さんが取材した――。写真＝iStock.com／b-bee※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／b-bee■内見だけでは見抜けない「隣人ガチャ」新しい賃貸物件に引越しをしたものの「思っていたのと違う」と困った経験はないだろうか。契約前に内見をするのが一般的だが、短い時間で住み心