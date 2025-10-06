【ポイント】・7日（火）は北日本を中心に晴れるが、朝は冷え込みが強まる。・東日本では前線の影響で雲が多い。関東は気温上がらず、長袖日和。・台風22号は発達しながら北上。9日（木）は東海や関東に影響か。・9日（木）は北日本の上空に冷たい空気が流れ込み、北海道の山では雪の可能性。【全国の天気】台風22号は、小笠原諸島付近にあって、発達しながら北上中です。小笠原諸島では7日（火）にかけて、うねりを伴って、しけの