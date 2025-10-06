天皇皇后両陛下は、大阪・関西万博を視察し、“50年後の未来”を体験されました。おととい（4日）から関西を訪問中の両陛下は、きょう正午ごろ、大阪・関西万博の会場に到着し、大阪府の吉村知事らと笑顔で挨拶を交わされました。ロボット工学の第一人者・石黒浩さんがプロデュースするパビリオン「いのちの未来」では、人間が「アンドロイド」と共存する50年後の未来を体験されました。ロボット工学の第一人者石黒浩さん「これ