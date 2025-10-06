２０２５年度上半期（４〜９月）の車名別新車販売台数が６日に発表され、経営再建中の日産自動車は、上半期としては９年ぶりに１０位以内に一車種も入らなかった。一方、トヨタ自動車と子会社ダイハツ工業はトップ１０のうち７車種を占め、「トヨタ１強」が鮮明になった。日本自動車販売協会連合会と全国軽自動車協会連合会が発表した。日産車の最上位は１５位の小型車「ノート」で、前年同期比２３・３％減の３万７０７０台