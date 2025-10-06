【モデルプレス＝2025/10/06】俳優の染谷俊之と小西詠斗が10月6日、都内で行われたドラマ×舞台連動企画『UNREAL-不条理雑貨店-』完成記念イベントに、橋本一監督とともに出席。小西が、染谷に憧れてジムに通い始めたことを明かした。【写真】小西詠斗、書道8段の腕前が達筆すぎる◆染谷俊之＆小西詠斗、共演秘話明かす小西は、本作での染谷とのW主演について「染さん（染谷）と2人でというのは、個人的にデビューしたての頃に舞台