ＭＢＳラジオは６日、Ａぇ！ｇｒｏｕｐの草間リチャード敬太が公然わいせつ容疑で逮捕され、活動休止となったことを受け、同局の「Ａぇ！ｇｒｏｕｐのＭＢＳヤングタウン」（水曜・後１０・００）について、「今後はメンバー４人で通常通り放送いたします」とした。同番組は毎回メンバー２人がパーソナリティを務めており、今後も同様のスタイルを継続する。８日の放送分に関しても通常通り放送されるが、収録日などは明らかに