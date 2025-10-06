巨人の西舘勇陽（２３）が６日、練習試合のＳＵＢＡＲＵ戦（東京ドーム）に先発し、２回２安打２失点だった。初回先頭の小玉から約１５０キロの速球で空振り三振を奪うと、続く山田には粘られて四球を与えたが、この日の最速となる１５２キロをマーク。後続は打ち取り、この回は２０球を投げて無失点に抑えた。２回も速球で強気に攻め込んだが、一死一塁から７番・秋山に左翼への２ランを被弾。この回は２失点でマウンドを降