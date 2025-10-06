巨人の吉川尚輝選手（３０）が６日に行われた社会人チーム・ＳＵＢＡＲＵとの練習試合（東京ドーム）に「８番・二塁」で先発出場。実戦復帰を果たした。吉川は右脇腹痛により９月１４日に今季２度目となる出場登録抹消。同１６日から故障班入りし、リハビリ期間を経て４日、一軍に合流した。今シーズンは１０７試合に出場し２割７分７厘、４０４打数１１２安打３２打点をマークしている。この日は４打数無安打に終わったもの