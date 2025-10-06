２年ぶりの「公式里帰り」でラジオの公開収録を行った桑田さん（中央）＝５日夜、茅ケ崎市民文化会館（アミューズ／ビクターエンタテインメント提供）人気バンド「サザンオールスターズ」のボーカル桑田佳祐さん（６９）が５日夜、出身地の茅ケ崎に帰ってきた。公式の「里帰り」は２年前の茅ケ崎凱旋（がいせん）ライブ以来で、ラジオの公開収録会場となった茅ケ崎市民文化会館（茅ケ崎１丁目）の大ホールにはチケットを入手した