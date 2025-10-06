不二家は2025年10月6日、クリスマスケーキ「Smile Switchクリスマス」の店頭予約を同日の店舗閉店時間で終了すると発表した。1日の予約開始から6日での予約受付終了となった。同商品は、アイドルグループ「Snow Man」とコラボしたオリジナルプレートが特典に付くことで話題となった。Xで驚きの声「予約開始から6日間で終わるとか見たことない」不二家は公式Xで、「重要なお知らせ」として、「『Smile Switchクリスマス（各種）』は