ゆっきゅんの連載「ゆっきゅんのあんたがDIVA」。今回は、涼をとりつつ小休憩。ひとりごとtime・3です。ほんとは春夏秋冬作詞したい♪なぜかこの数年、作詞は初夏にまとめてすることが多いです。誕生日が5月なので、そのあたりから機嫌がよくなって、やる気も出てきて。気づいたら夏の歌ばっかり書いちゃうんですよね。今年は作詞合宿として、群馬県の太田市に行きました。といっても群馬の風景を歌詞にするわけでもなく、作家がホ