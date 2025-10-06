学校は7時15分から始まり、大体15時半くらいには終わります。ですが、授業が1コマしかなかったり、金曜日は授業がなかったりしてものすごく暇なんです。私は暇が苦手なのでどうにか暇つぶし方法を考えています。今回の記事は基本暇な留学生活をどう乗り越えていたのかにフォーカスしました。【生きるために食べる】見た目10点、味60点の自炊前回衝撃的な自炊をお見せしましたが、その後、進展があったのか？答えは「したけど、お腹