北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）朝鮮労働党総書記は5日、首都・平壌で開幕した武力装備展示会「国防発展―2025」の関連行事として、朝鮮人民軍海軍の新型駆逐艦「崔賢（チェ・ヒョン）」号を視察した。朝鮮中央通信が6日に伝えた。展示会は朝鮮労働党創立80周年（10月10日）を控え、近代化を進める北朝鮮の軍事力を誇示する狙いがあるとみられる。通信によると、金総書記は党・政府・国防・安全機関の高官らとともに「崔賢」号