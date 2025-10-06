楽天は６日、田中和基外野手（３１）が神奈川県内の病院で両肘関節クリーニング手術を受けたと発表した。試合復帰まで３、４か月を要する見込み。田中和は９年目の今季、開幕１軍メンバー入りし、３月２８日のオリックスとの開幕戦（京セラＤ）に９番・左翼でスタメン出場。しかし結果を残せずに２度の２軍落ちを経験し、８月３日に３度目の登録抹消をした後はファーム暮らしが続いていた。今季成績は１９試合に出場して１８打数