早稲田大学、富山大学、東北大学、玉川大学、東京大学は６日、英単語でのコミュニケーション活動において、単語練習のタイミングによる効果の違いを明らかにした。上記大学の教授の研究グループが、日本人英語学習者８０名（４０ペア）を対象に、語彙練習のタイミングが学習成果と対話中の脳活動に与える影響を検証した。この研究によって、英単語でのコミュニケーション活動において、単語練習を活動の「前」に行うと記憶の