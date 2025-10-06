◆国民スポーツ大会・サッカー競技▽少年男子準決勝東京３―１石川（６日、滋賀ビッグレイク）準決勝が行われ、石川は東京に１―３で敗れた。前半３分に失点も、同９分のセットプレーでＤＦ川井浬（金沢Ｕ１８）が同点ヘッド。しかし同１７分にゴール前で波状攻撃を受けて勝ち越しを許すと、後半１７分にオウンゴールで差を広げられ、イレブンは肩を落とした。チーム得点王のＦＷ下沢到矢（金沢Ｕ１８）も悔しがった。先発し