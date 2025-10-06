JR四国本社高松市浜ノ町 10月６日午後4時40分ごろ、JR予讃線観音寺駅～豊浜駅の間にある油井踏切で軽トラックが落輪し、JR四国は、観音寺駅～伊予三島駅間の上下線の運転を一時見合わせました。午後5時42分に運転を再開しています。 JR四国によりますと、列車と軽トラックの接触はなく、けが人はいないということです。