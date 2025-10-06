程貴生さん一家が販売する「徽式麻仁月餅」。（９月２５日撮影、黄山＝新華社配信／施亜磊）【新華社黄山10月6日】中国安徽省黄山市休寧県の明清時代の歴史文化街区「万安老街」では旧暦8月15日の「中秋節」（今年は10月6日）の時期を迎え、伝統的な徽州式菓子職人の程貴生（てい・きせい）さんと家族が月餅作りに追われている。程さん一家が販売する、黒ごまやクルミの入った「徽式麻仁月餅」は地元の人々に深く愛されている。