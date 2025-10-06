オープンした「TKP fabbit 高松」高松オルネ南館高松市浜ノ町 JR高松駅の商業ビルにレンタル会議室やコワーキングスペースが新たに整備されました。 高松オルネ南館にオープンしたのは、貸会議室やシェアオフィスなどを備えた複合施設、「TKP fabbit 高松」です。 最大90人が収容できる会議室や窓から光が差し込むコワーキングスペース、1人で利用できるレンタルオフィス