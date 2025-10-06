（記者）「自民党本部前です。午後1時の投開票を前に続々と議員たちが入っていきます。緊張感に包まれています」おととい4日に投開票が行われた自民党総裁選。（総裁選挙管理委員会逢沢 一郎 委員長）「高市早苗君をもって当選者と決しました」3度目の出馬で、自民党総裁の座を手にした高市氏。（自民党高市新総裁）「私は約束を守ります。働いて、働いて、働いて、働いて、働いてまいります」女性初の総理大臣の誕生へ。「大