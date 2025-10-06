自民党の高市新総裁は新たな党役員人事で、旧安倍派の萩生田元政調会長を幹事長代行に起用する方針を固めました。すでに、萩生田氏には、内示を伝えたということです。高市氏は、いわゆる「不記載議員」について、「しっかり働いてもらう」と話していました。