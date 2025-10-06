ボートレース福岡の「創刊77周年記念・スポーツニッポン杯」は6日、第12Rで優勝戦が行われた。3対3の枠なり進入からインの松田祐季（39＝福井）がコンマ22のトップスタートを決めて1周1マークを先マイ。捲り差しを試みた4号艇の松本純平を振り切り、4月24日の戸田以来となる今年2Vを飾った。3着には6コースから接戦を制した桑島和宏が食い込んだ。F持ちでも関係ない。松田がトップスタートでイン戦を制した。福岡では2009年9月