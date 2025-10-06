楽天は6日、スペンサー・ハワード投手（29）、オスカー・ゴンザレス外野手（27）の両助っ人が帰国したと発表した。ハワードは退団見込み。ゴンザレスは来季が2年契約の2年目となる。今季ジャイアンツから加入したハワードは開幕2戦目を腰の張りで回避。その後も上半身のコンディション不良で7月から約2カ月半にわたって離脱した。9月に復帰後も23日の日本ハム戦、29日のオリックス戦と2試合続けて右腕の張りで緊急降板。5勝（1