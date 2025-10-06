フランスのルコルニュ首相が辞職しました。先月9日に就任し、きのう、閣僚名簿を発表したばかりでした。フランス大統領府によりますと、6日、ルコルニュ首相がマクロン大統領に辞表を提出し、辞職しました。先月9日に首相に就任したルコルニュ氏は、きのう、内閣の閣僚名簿を発表したばかりでした。フランスではバイル前首相も、社会保障費の実質削減や公務員の削減など歳出を抑える緊縮予算案に対して野党が反発し、辞職に追い込