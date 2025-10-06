漫才コンビ「オール阪神・巨人」が、4日放送のカンテレ「モモコのOH！ソレ！み〜よ！」（土曜後1・59）に出演。若手漫才師日本一決定戦の「M―1」当日に、オール阪神が自宅でしていることを明かした。先週に引き続き、結成50周年を迎えたオール阪神・巨人の「今だから話せる伝説話」を放送。そこで、オール巨人が9年間審査員を務めたM―1についても話題になった。M―1当日、オール巨人はもちろん会場。一方、オール阪神は「