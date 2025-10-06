パレスチナ自治区ガザの戦闘終結に向けた協議がこのあと行われる予定です。あすで2年となるイスラエルとハマスの戦闘。事態打開に近づくことはできるのでしょうか。協議の当日もガザ地区では煙があがっています。イスラエル軍の攻撃は続いていて、アルジャジーラによりますと、5日は一日で24人が死亡しました。イスラエルとハマスの間接的な協議は6日、仲介国のエジプトで行われる予定です。アメリカのトランプ大統領が示した和平
