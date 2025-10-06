出産した赤ちゃんをゴミ箱に置き去りにして殺害しようとした罪に問われている女に、有罪判決を言い渡しました。北川望歩被告（23）は2024年6月、東京・練馬区のマンションで、出産した赤ちゃんを隣接するアパートのゴミ箱に置き去りにして殺害しようとした罪に問われています。6日の判決で東京地裁は、「赤ちゃんが死亡する危険性の高い行為であったと言える」とし、「幸いにして命を取り留めたものの、今後の成長に与える影響は大