三菱UFJ銀行の貸金庫から金塊などを盗んだ罪に問われている元行員の女に、懲役9年の実刑判決が言い渡されました。三菱UFJ銀行・元行員の山崎由香理被告（47）は、貸金庫から金塊3億3000万円相当などを盗んだ罪に問われています。山崎被告はこれまでの裁判で「17億円から18億円分に手をつけた」と明かしていて、東京地裁は6日の判決で、「安全と信じて貸金庫を利用した被害者らに何らの落ち度もない」と指摘しました。その上で、「