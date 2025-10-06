JR男鹿駅で、テロを想定した対処訓練が行われました。JRの職員と警察、消防がそれぞれ役割を分担し、迅速かつ的確に対処する手順を確認しました。JR男鹿駅で行われた訓練は、ホームに液体入りのペットボトルが置かれ、近くに人が倒れているという想定で行われました。今年3月、JR秋田駅構内で不審物が見つかる事案が発生したことを受け、JR男鹿駅では初めて実施されたものです。訓練の目的は、JR職員と警察、消防がそれぞれ