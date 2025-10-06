6日朝、美郷町で農作業中の71歳の男性がクマに襲われ、けがをしました。男性を襲ったクマは3頭で行動していたとみられています。また、そこから約5キロ北の町道ではクリの実を食べるクマの姿をカメラがとらえました。男性が襲われたのは、美郷町金沢東根字南外川原の田んぼです。警察や消防などによりますと6日午前7時前、けがをした71歳の男性本人から「クマに左足首をやられた」と消防に通報がありました。男性は田んぼで作業中